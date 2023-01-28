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Время начала финала ЧМ по гандболу перенесли

Время начала финала ЧМ по гандболу перенесли
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Финал чемпионата мира по гандболу — 2023, в котором встретятся сборные Дании и Франции, перенесён на более позднее время. Изначально финал должен был начаться в воскресенье, 29 января, в 22:30 мск.

Вместо этого финальный матч начнётся в 23:00 мск. Официальная причина переноса не названа, сообщает TV2 со ссылкой на Международную федерацию гандбола.

Чемпионат мира по гандболу — 2023 среди мужчин проходит в Польше и Швеции с 11 по 29 января. В последний день состоятся матч за третье место и финал. Действующим чемпионом мира является сборная Дании, чья беспроигрышная серия на первенстве планеты продолжается с 2019 года и насчитывает уже 27 матчей.

В турнире принимают участие 32 сильнейшие сборные мира. Победитель получит не только титул, но и прямую путёвку на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

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