Зеленский раскритиковал МОК за возможное возвращение россиян

Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство заявлением Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном допуске россиян к международным стартам при соблюдении определённых условий.

«Не могут не огорчать заявления нынешнего президента Международного олимпийского комитета (Томаса Баха. – Прим. «Чемпионата»). Я несколько раз разговаривал с ним и так и не услышал, как он собирается защищать спорт от пропаганды, если вернёт российских спортсменов на международные соревнования», — сообщил Зеленский в своём телеграм-канале.



Ранее МОК опубликовал заявление, в котором говорится о возможности возвращения российских и белорусских спортсменов, а Томас Бах добавил, что отдельные спортсмены не должны подвергаться дискриминации путём исключения, даже если страны находятся в конфликте.