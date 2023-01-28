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Зеленский раскритиковал МОК за возможное возвращение россиян

Зеленский раскритиковал МОК за возможное возвращение россиян
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Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство заявлением Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном допуске россиян к международным стартам при соблюдении определённых условий.

«Не могут не огорчать заявления нынешнего президента Международного олимпийского комитета (Томаса Баха. – Прим. «Чемпионата»). Я несколько раз разговаривал с ним и так и не услышал, как он собирается защищать спорт от пропаганды, если вернёт российских спортсменов на международные соревнования», — сообщил Зеленский в своём телеграм-канале.

Ранее МОК опубликовал заявление, в котором говорится о возможности возвращения российских и белорусских спортсменов, а Томас Бах добавил, что отдельные спортсмены не должны подвергаться дискриминации путём исключения, даже если страны находятся в конфликте.

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