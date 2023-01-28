Магнус Карлсен похвастался своей физической формой, показав тренировку на турнике

16-й чемпион мира по шахматам, действующий обладатель мировой короны, норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен опубликовал в социальных сетях шуточное видео с якобы своей тренировки на турнике. Помощники шахматиста попытались с помощью видеоредактора удалить человека, который подбрасывает норвежца, однако его тень всё же осталась.
«Кто-то нашёл моё предтренировочное видео», — подписал пост Карлсен.
В данный момент Карлсен выступает на 85-м международном шахматном турнире Tata Steel Chess, который проходит в Вейк-ан-Зее (Нидерланды). Соревнования продлятся до 29 января. После 11 туров турнира турнирную таблицу возглавляет Нодирбек Абдусатторов, в активе которого 7,5 очка. На полбалла от него отстаёт Аниш Гири. Третье место с 6,5 очка в активе делят Карлсен и Уэсли Со, которые в крайнем туре сыграли вничью.
- 28 января 2023
-
13:41
-
13:36
-
12:16
-
10:44
-
10:11
-
09:58
-
00:50
-
00:36
- 27 января 2023
-
23:19
-
22:44
-
22:24
-
22:00
-
21:44
-
20:55
-
20:31
-
20:19
-
20:16
-
19:00
-
18:19
-
17:44
-
17:28
-
12:02
-
12:00
-
11:41
-
11:30
-
11:11
-
10:58
-
09:59
-
09:36
-
08:00
-
01:45
- 26 января 2023
-
23:51
-
22:38
-
21:46
-
20:12