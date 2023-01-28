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Магнус Карлсен похвастался своей физической формой, показав тренировку на турнике

Магнус Карлсен похвастался своей физической формой, показав тренировку на турнике
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16-й чемпион мира по шахматам, действующий обладатель мировой короны, норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен опубликовал в социальных сетях шуточное видео с якобы своей тренировки на турнике. Помощники шахматиста попытались с помощью видеоредактора удалить человека, который подбрасывает норвежца, однако его тень всё же осталась.

«Кто-то нашёл моё предтренировочное видео», — подписал пост Карлсен.

В данный момент Карлсен выступает на 85-м международном шахматном турнире Tata Steel Chess, который проходит в Вейк-ан-Зее (Нидерланды). Соревнования продлятся до 29 января. После 11 туров турнира турнирную таблицу возглавляет Нодирбек Абдусатторов, в активе которого 7,5 очка. На полбалла от него отстаёт Аниш Гири. Третье место с 6,5 очка в активе делят Карлсен и Уэсли Со, которые в крайнем туре сыграли вничью.

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