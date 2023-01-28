Ольга Зайцева: я за свою страну, за своего президента

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева высказалась о заявлении Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном допуске российских спортсменов к международным стартам при выполнении определённых условий.



«МОК закидывает свою удочку. Если пускают, то только с национальной символикой, если под нейтральным статусом, то нет – ехать не надо. Моё мнение такое!



Считаю, что нейтральный статус нас не устраивает и пора перестать идти на их подачки. Пора уже показать своё лицо и заявить о своей серьёзности.



Если спортсмены поедут на Олимпиаду, неизвестно, что будет там. Может быть, их закидают яйцами, и мы ещё должны молчать? Я считаю, что это неправильно. Спортсмен должен выступать за флаг, а не за деньги.



Сейчас идут рассуждения о том, что спортсмены не зарабатывают… Ну, сейчас такое время, надо смириться с этим. Да, в своё время у меня был шанс выступить, но меня наказали нечестно.



Сейчас же надо с честью выходить из ситуации и не поддаваться на эти возгласы. Конечно, окончательное решение за спортсменами, но руководство ОКР, на мой взгляд, должно сказать так: «Или мы едем с флагом, или не едем совсем».



Я категорично отношусь к позиции МОК, они поступают неправильно. МОК забыл все ценности. Нами рулят как хотят, а мы за ними идём хвостиком. Может быть, я не права, но мнение у меня такое.



В словах МОК я вижу посыл отказаться от того, что делает наша страна. Я, например, за свою страну, я согласна с тем, что она делает. Я за своего президента.



МОК требует от наших спортсменов обвинить свою страну, своего президента. Как от меня требовали признать то, что моя страна организовала систему допинга. Я с этим не согласна.



Может быть, я уже больше рассуждаю о политике, но МОК сам ведёт себя политически некорректно, забывая ценности, забывая, для чего он вообще создан. Спорт должен объединять!» – сказала Зайцева в эфире «Матч ТВ».