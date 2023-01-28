Китай поддержал инициативу МОК по допуску россиян к международным стартам

Олимпийский комитет Китая поддержал опубликованное ранее заявление Международного олимпийского комитета (МОК) по возможному возвращению российских и белорусских спортсменов на международную арену.
Ранее Олимпийский совет Азии (ОСА) также выразил поддержку позиции МОК и объявил о готовности пригласить россиян и белорусов на Азиатские игры с целью квалификации на Олимпиаду 2024 года в Париже.
«Олимпийский комитет Китая считает, что спортсмены со всего мира должны иметь равные права на участие в международных соревнованиях. Их участие должно определяться на основе спортивных результатов, без вмешательства политических и других факторов.
Олимпийский комитет Китая будет активно реагировать и поддерживать инициативы и решения МОК и ОСА и готов помогать в том числе спортсменам из России и Беларуси, чтобы совместно защищать олимпийские ценности и единство олимпийской семьи», — приводит слова представителя Олимпийского комитета Китая агентство Синьхуа.
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