Международная федерация гимнастики поддержала позицию МОК по возвращению россиян

Президент Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ поддержал заявление главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха по допуску российских спортсменов на Олимпиаду-2024. Ранее Бах выступил за участие россиян и белорусов на летних Играх в Париже в нейтральном статусе.
«Есть много проблем, но мы хотели бы уважать решение МОК и продумать пути восстановления спортсменов обеих стран. Спорт независим от политики, наша обязанность в том, чтобы защитить право спортсменов на отношение без дискриминации», — сказал Ватанабэ в интервью на телеканале NHK.
Напомним, накануне исполком Международного олимпийского комитета (МОК) выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе, при этом предложив не допускать атлетов, активно поддерживавших спецоперацию на Украине. Позднее Олимпийский комитет Китая поддержал позицию МОК по допуску россиян к международным стартам.
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