«КПРФ» сыграл вничью с «Ухтой» и вышел в 1/2 финала Кубка России по мини-футболу

Столичный «КПРФ» сыграл вничью с «Ухтой» во втором очном матче команд в рамках 1/4 финала Кубка России по мини-футболу.

Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счётом 3:3. По итогам двухматчевого противостояния «КПРФ» удалось пройти в полуфинальную стадию благодаря победе в первой игре со счётом 7-5.

Во втором матче игрового дня «Газпром-Югра» на своём поле уступил «Новой генерации» со счётом 3:5. Победа, однако, не помогла «Новой генерации» – по итогам двухматчевого противостояния дальше прошёл клуб из Югорска, выигравший в первой игре с преимуществом в семь мячей.

Еще одним участником полуфинала стала «Синара», крупно обыгравшая во вчерашнем матче нижегородское «Торпедо».

Первым полуфиналистом турнира ещё в ноябре стал «Норильский никель», победивший в рамках двухматчевого противостояния «Липецк».





Мини-футбол. Кубок России. 1/4 финала.



«КПРФ» – «Ухта» – 3:3 (первый матч – 7:5)



«Газпром-Югра» – «Новая генерация» – 3:5 (первый матч – 8:1)