Владимир Драчёв: надо выступать либо с флагом и гимном, либо вообще не выступать

Четырёхкратный чемпион мира по биатлону, бывший депутат Госдумы Владимир Драчёв высказался об условиях возвращения российских спортсменов на международные соревнования, предложенных Международным олимпийским комитетом (МОК).

«Я категорически против таких условий. Это унижение страны, выступать в нейтральном статусе, без флага и гимна нельзя, они ведь ещё наверняка будут заставлять подписывать декларацию, по которой спортсмены должны будут отказаться от мамы, от папы, от страны. Если спортсмены хотят выступать в нейтральном статусе, то нужно жить в нейтральной стране.



Естественно, такие решения могут расколоть спортивное сообщество, для этого всё и делается. Теоретически возможно, что некоторые спортсмены на это согласятся, слабых всегда можно найти, даже в рядах спортсменов.

Сейчас надо выступать либо с флагом и гимном, либо вообще не выступать», — приводит слова Драчёва ТАСС.

Напомним, накануне МОК выступил с предложением допустить до международных соревнований в нейтральном статусе российских и белорусских спортсменов, которые не принимают активного участия в поддержке специальной военной операции (СВО).