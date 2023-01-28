НОК Украины 3 февраля обсудит возможный бойкот ОИ-2024 в случае допуска России и Беларуси

Депутат Верховной рады олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк сообщил, что Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины 3 февраля проведёт внеочередное заседание Генеральной ассамблеи, на котором будет обсуждаться возможный бойкот Олимпийских игр в Париже.

О таком ответе на возможный допуск российских и белорусских спортсменов на международные турниры под нейтральным флагом ранее заявил министр молодёжи и спорта Украины, глава Национального олимпийского комитета (НОК) страны Вадим Гутцайт.

«Очевидно, всё идёт к тому, что их вернут. Поэтому это событие будет иметь серьёзные последствия», — написал Беленюк в своём телеграм-канале.

Ранее в интервью Spiegel глава МОК Томас Бах заявил, что возможный бойкот Игр со стороны Украины не соответствует миссии МОК, отметив, что «отдельные спортсмены не должны подвергаться дискриминации путём исключения, даже если страны находятся в конфликтном состоянии».