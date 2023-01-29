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Олимпийский совет Азии разработает специальную систему квот для квалификации россиян на ОИ

Олимпийский совет Азии разработает специальную систему квот для квалификации россиян на ОИ
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Исполняющий обязанности президента Олимпийского совета Азии (ОСА) Рандхир Сингх заявил о разработке специальной системы квот для российских спортсменов, благодаря которой они смогут квалифицироваться на Олимпийские игры – 2024 в Париже (Франция).

«Они не будут вмешиваться в нашу медальную систему или распределение квот Азии на Олимпийские игры. МОК разработает политику олимпийских квот совместно с нами и международными федерациями.

Мы разрабатываем философию, согласно которой они смогут соревноваться в дисциплинах, где мы сможем установить количественные показатели. Если нашего борца из Азии нокаутируют в первом раунде, мы упустим шанс квалифицироваться. Но, если будет балльная система, как в лёгкой атлетике, стрельбе, в этих видах спорта они смогут соревноваться.

Идея состоит в том, чтобы дать спортсменам возможность выступать и не пропустить Олимпийские игры в Париже. Спорт – это не место для политики», – приводит слова Сингха Indian Express.

Ранее ОСА предложил предоставить спортсменам из России и Беларуси возможность принять участие в соревнованиях в Азии, включая Азиатские игры 2023 года.

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Теги Другие ОИ-2024 •••

Источник: Indian Express

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