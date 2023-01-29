«Белогорье» в трёх сетах обыграло «Нову» в матче мужской Суперлиги
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Белгородское «Белогорье» уверенно обыграло «Нову» в матче 20-го тура мужской Суперлиги, который прошёл сегодня в Новокуйбышевске.
Гости одержали победу в трёх сетах, ни в одном из которых не дав сопернику набрать больше 20 очков.
Суперлига. Мужчины. 20-й тур
«Нова» (Новокуйбышевск) — «Белогорье» (Белгород) 0:3 (20:25, 14:25, 20:25)
«Белогорье» набирает 38 очков и занимает пятое место в турнирной таблице мужской Суперлиги, отставая на одно очко от новосибирского «Локомотива». «Нова» с восемью очками занимает предпоследнее, 15-е место.
Напомним, в данный момент «Белогорье» проводит домашние матчи в Туле, поскольку вынуждено было покинуть приграничный с Украиной Белгород из-за продолжающихся военных действий.
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