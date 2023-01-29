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Чичерова усомнилась в искренности слов Баха о возможном допуске россиян на ОИ-2024

Чичерова усомнилась в искренности слов Баха о возможном допуске россиян на ОИ-2024
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Олимпийская чемпионка 2012 года в прыжках в высоту, российская легкоатлетка Анна Чичерова заявила, что не верит в искренность слов главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о возможном участии российских спортсменов на Олимпийских играх в Париже.

«Было бы прекрасно, если б его посыл и слова воплотились в реальность. Реальность, где у ребят появится шанс выступать. Веры у меня нет, к сожалению, но есть надежда. Что касается нейтрального статуса, эту тему ещё в Токио обсуждали. Но, так или иначе, ребята поехали, потому что готовились», — сказала Чичерова в интервью «РИА Новости Спорт».

Ранее МОК опубликовал заявление, в котором говорится о возможности возвращения российских и белорусских спортсменов, а Томас Бах добавил, что отдельные спортсмены не должны подвергаться дискриминации путём исключения, даже если страны находятся в конфликте.

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