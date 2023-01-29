Виктора Ана не взяли на работу в Южную Корею из-за отказа от гражданства

Знаменитый шорт-трекист Виктор Ан, который трижды стал чемпионом Олимпийских игр в составе сборной Южной Кореи и трижды — в составе сборной России, не прошёл собеседование на пост тренера городской команды по шорт-треку в Южной Корее.



По информации Yonhap, Ана раскритиковали за попытку найти работу на родине после отказа от южнокорейского гражданства.

Ан решил получить российское гражданство в 2011 году, чтобы принять участие в зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи в составе сборной России. Отец Ана заявил, что решение было связано с отсутствием поддержки со стороны южнокорейской конькобежной ассоциации.

Виктор Ан завершил карьеру в апреле 2020 года. Он является самым титулованным шорт-трекистом в истории.