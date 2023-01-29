«Так далеко не загадываю». Ласицкене — об участии в Азиатских играх

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене заявила, что пока не думает об участии в Азиатских играх.
В среду Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал заявление, в котором говорится о возможности возвращения российских и белорусских спортсменов, а Томас Бах добавил, что отдельные спортсмены не должны подвергаться дискриминации путём исключения, даже если страны находятся в конфликте. Олимпийский совет Азии (ОСА) в четверг предложил предоставить атлетам из России и Беларуси возможность принять участие в соревнованиях в Азии, включая Азиатские игры.
«Поеду ли на Азиатские игры? Давайте мы сначала 4 февраля выступим. Я так далеко не загадываю. От меня требуется только готовиться и тренироваться.
Обнадёживают ли последние новости? Пока не будет чёткой информации, я не буду как‑то себя настраивать лишний раз. Опыт прошлых лет показывает, что эти люди могут поменять своё мнение в любой момент. Я делаю только то, что зависит от меня — тренируюсь», — сказала Ласицкене в интервью «Матч ТВ».
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