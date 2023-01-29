Ласицкене — о текущей форме и планах на сезон: не хочу тратить энергию на этот анализ

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене ответила на вопрос о планах на зимний сезон, заявив, что старается не ставить себе каких‑либо конкретных целей.



В рамках завершившегося сегодня турнира «Битва полов» Ласицкене преодолела планку, установленную на 1,93 метра, но проиграла соревнования по очкам Данилу Лысенко. Преодолеть высоту 1,97 метра Ласицкене не удалось.



«Чувствую себя хорошо. Рада, что праздник сегодня удался. Много болельщиков было, а это именно то, ради чего мы выходим в сектор. Естественно, я недовольна результатом, но это уже другой вопрос.



Честно, форму и ничего не оцениваю. Слушаю тренера, выполняю все установки, для меня это самое главное. Никаких чисел у себя в голове не ставлю. Потому что… это тяжело. Не хочу тратить энергию на этот анализ.

Прыжки в таких маленьких залах, как сегодня — это особая атмосфера. Зритель близко, он видит каждый наш шаг, всё внимание только на нас. В такой атмосфере тоже нужно уметь прыгать. Мне это нравится. Чем больше таких стартов, тем лучше» — приводит слова Ласицкене «Матч ТВ».