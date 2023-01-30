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Зеленский написал письмо Макрону по поводу возможного допуска России на Олимпиаду-2024

Зеленский написал письмо Макрону по поводу возможного допуска России на Олимпиаду-2024
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что написал письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону по поводу возможного допуска российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры в Париже.

В письме Зеленский написал, что Россия не должна быть допущена на Олимпиаду.

Напомним, ранее МОК опубликовал заявление, в котором говорится о возможности возвращения российских и белорусских спортсменов, а Томас Бах добавил, что отдельные спортсмены не должны подвергаться дискриминации путём исключения, даже если страны находятся в конфликте. В ответ на это Украина заявила, что готова бойкотировать Олимпиаду в случае допуска к ней российских атлетов. Вопрос о бойкоте должен быть рассмотрен 3 февраля.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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