Карякин: игра Лижэня не впечатляет. Это хороший знак для Непомнящего

Российский гроссмейстер Сергей Карякин считает, что китаец Дин Лижэнь показывает посредственную игру перед матчем за мировую шахматную корону с Яном Непомнящим.



«Могу сказать, что сейчас завершился турнир в Вейк-ан-Зее, и Дин Лижэнь там выступил крайне посредственно. Он проиграл там три партии, и вообще его игра не впечатляет. С одной стороны, это хороший знак для Яна, с другой — это не должно сбивать Яна, потому что время есть, и китаец может восстановиться к матчу за мировую шахматную корону. Тем не менее, если Дин Лижэнь за два месяца не найдёт свою игру, то, конечно, Ян будет фаворитом», – приводит слова Карякина ТАСС.



На супетурнире в Вейк-ан-Зее Дин Лижэнь занял 11-е место из 14, набрав 5,5 очков в 13 партиях.

В июле действующий чемпион мира, норвежец Магнус Карлсен отказался от участия в матче за мировую шахматную корону, где второй раз подряд должен был встретиться с россиянином Яном Непомнящим, ставшим победителем турнира претендентов. Вместо Карлсена в матче за шахматную корону сыграет занявший второе место на турнире претендентов Лижэнь.