Европейский шахматный союз ожидает выхода ФШР из его состава к 24 февраля 2023 года

Европейский шахматный союз ожидает выхода Федерации шахмат России из организации к 24 февраля 2023 года. Об этом сообщается на сайте ECU. Подобное заявление связано с высказываниями президента ФШР Андрея Филатова о переходе в Азиатскую шахматную федерацию.

«Согласно недавним и неоднократным публичным заявлениям президента Федерации шахмат России Андрея Филатова, переход в Азиатскую шахматную федерацию является чисто техническим вопросом. Никто в Азии не возражает, и это подтвердится на генеральной ассамблее Азиатской шахматной федерации, которая пройдет с 26 февраля по 3 марта.

Если ECU не получит четкого заявления от FIDE против этого шага, мы будем считать, что Федерация шахмат России получила зеленый свет. ФШР сообщает, что находится в контакте с FIDE, но на сегодняшний день официальной информации об этом в ECU не поступало"

Учитывая дату проведения генеральной ассамблеи Азиатской шахматной федерации и тот очевидный факт, что федерация не может быть членом двух континентальных организаций, ECU ожидает, что ФШР выйдет из его состава к 24 февраля 2023 года, — сообщается в заявлении.

О плюсах и минусах перехода ФШР в Азиатскую федерацию шахмат подробнее на "Чемпионате".