Губерниев: хочется, чтобы слова МОК о России перешли в качество. Пока идёт демагогия

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мыслями о заявлении Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном выступлении российских и белорусских спортсменов под нейтральным статусом.

«Хочу сказать о том, что спортсмены начали почему-то подвергаться хейту за свою позицию о готовности выступать под нейтральным флагом. То есть реально приходится отбиваться от атак всяких чудаковатых персонажей на букву «М». Наверное, они забыли, что мы последние две Олимпиады выступили без флага.



Каждый из нас знает, в том числе и благодаря моим репортажам, какую страну представляют эти спортсмены. На Олимпиаду надо ехать в любом качестве. Но хочется, чтобы слова МОК о России перешли в качество. Пока идёт демагогия — практически никаких шагов не видно. Хотели бы допустить — допустили бы сразу», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.