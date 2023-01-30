«Чеховские медведи» впервые потеряли очки в SEHA-Gazprom League

«Чеховские медведи» сыграли вничью с минским СКА в заключительном матче группового этапа турнира SEHA-Gazprom League.



Встреча в Минске завершилась со счётом 29:29. В этом матче прервалась победная серия подмосковного клуба, которая насчитывала пять игр.



Самым результативным игроком матча стал Александр Ермаков из «Чеховских медведей», на счету которого девять мячей.



«Чеховские медведи» завершили групповой этап на первом месте в турнирной таблице группы А, набрав 11 очков. СКА с шестью очками располагается на третьей строчке. В четвертьфинале турнира команда из Чехова сыграет с клубом «Машека», а минские гандболисты встретятся с ЦСКА.

SEHA-Gazprom League в сезоне-2022/2023 — 12-й сезон SEHA League, который начался 30 сентября 2022 года. Впервые в лиге создан «Дивизион Восток», в котором выступают по четыре лучшие команды чемпионатов России и Беларуси по итогам сезона-2021/2022.