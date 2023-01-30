«Лада» и «Ростов-Дон» вышли в «Финал четырёх» женского Кубка России по гандболу

Гандболистки тольяттинской «Лады» и «Ростов-Дона» вышли в полуфинал Кубка России.
В четвертьфинальных матчах «Лада» в гостях одержала волевую победу над «Астраханочкой» со счётом 29:28. В составе тольяттинской команды 11 мячей забила Ольга Фомина. У «Астраханочки» 10 раз отличилась Полина Шаркова.
«Ростов-Дон» на выезде уверенно обыграл волгоградское «Динамо-Синару» — 33:22. В составе ростовской команды выделялась Юлия Манагарова, забившая девять мячей. Семь раз отличилась Полина Кузнецова. В составе «Динамо-Синары» по пять мячей на счету Варвары Сёминой и Анастасии Старшовой.
Напомним, ранее в «Финал четырёх» вышли московский ЦСКА и звенигородская «Звезда».
Гандбол. Кубок России. Женщины
1/4 финала
«Астраханочка» — «Лада» (Тольятти) – 28:29 (17:15).
«Динамо-Синара» (Волгоград) – «Ростов-Дон» — 22:33 (13:18).
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