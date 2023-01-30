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Сергей Карякин стал победителем турнира «Шахматные звёзды»

Сергей Карякин стал победителем турнира «Шахматные звёзды»
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Завершился международный турнир «Шахматные звёзды – 2023». Победителем по итогам двоеборья стал российский гроссмейстер Сергей Карякин.

Победитель дисциплины рапид — индиец Раунак Садхвани. Сильнейшим по итогам блица стал Александр Грищук.

Международный турнир «Шахматные звёзды – 2023»
Результаты двоеборья:

  1. Сергей Карякин (Россия).
  2. Александр Грищук (Россия).
  3. Раунак Садхвани (Индия).
  4. Владислав Артемьев (Россия).
  5. Теймур Раджабов (Азербайджан).
  6. Екатерина Лагно (Россия).
  7. Санан Сюгиров (Россия).
  8. Бибисара Асаубаева (Казахстан).
  9. Александра Горячкина (Россия).
  10. Франсиско Вальехо (Испания).

В рамках рапида Сергей Карякин потерпел единственное поражение, сенсационно уступив двукратной чемпионке мира по блицу казахстанской шахматистке Бибисаре Асаубаевой.

Подробные результаты представлены на сайте https://chessstars.ru/

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