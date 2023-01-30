Сергей Карякин стал победителем турнира «Шахматные звёзды»
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Завершился международный турнир «Шахматные звёзды – 2023». Победителем по итогам двоеборья стал российский гроссмейстер Сергей Карякин.
Победитель дисциплины рапид — индиец Раунак Садхвани. Сильнейшим по итогам блица стал Александр Грищук.
Международный турнир «Шахматные звёзды – 2023»
Результаты двоеборья:
- Сергей Карякин (Россия).
- Александр Грищук (Россия).
- Раунак Садхвани (Индия).
- Владислав Артемьев (Россия).
- Теймур Раджабов (Азербайджан).
- Екатерина Лагно (Россия).
- Санан Сюгиров (Россия).
- Бибисара Асаубаева (Казахстан).
- Александра Горячкина (Россия).
- Франсиско Вальехо (Испания).
В рамках рапида Сергей Карякин потерпел единственное поражение, сенсационно уступив двукратной чемпионке мира по блицу казахстанской шахматистке Бибисаре Асаубаевой.
Подробные результаты представлены на сайте https://chessstars.ru/
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