Сергей Карякин стал победителем турнира «Шахматные звёзды»

Завершился международный турнир «Шахматные звёзды – 2023». Победителем по итогам двоеборья стал российский гроссмейстер Сергей Карякин.

Победитель дисциплины рапид — индиец Раунак Садхвани. Сильнейшим по итогам блица стал Александр Грищук.

Международный турнир «Шахматные звёзды – 2023»

Результаты двоеборья:

Сергей Карякин (Россия). Александр Грищук (Россия). Раунак Садхвани (Индия). Владислав Артемьев (Россия). Теймур Раджабов (Азербайджан). Екатерина Лагно (Россия). Санан Сюгиров (Россия). Бибисара Асаубаева (Казахстан). Александра Горячкина (Россия). Франсиско Вальехо (Испания).

В рамках рапида Сергей Карякин потерпел единственное поражение, сенсационно уступив двукратной чемпионке мира по блицу казахстанской шахматистке Бибисаре Асаубаевой.

Подробные результаты представлены на сайте https://chessstars.ru/