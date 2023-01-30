Журова: в ответ на нападки МОК указал на успешное проведение Australian Open с россиянами

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова объяснила суть заявления Международного олимпийского комитета (МОК) о концепции выступления российских спортсменов под нейтральным флагом на примере теннисного турнира «Большого шлема» в Австралии.

«Таким заявлением МОК демонстрирует Австралийской федерации тенниса, что она заняла правильную позицию, разрешив выступать спортсменам из России и Беларуси. Что в Австралии остаются одними из немногих приверженцев настоящих олимпийских принципов, согласно которым в соревнованиях должны участвовать все сильнейшие. Для организаторов Открытого чемпионата Австралии было принципиальным участие всех сильнейших теннисистов, в том числе россиян и белорусов.

В нынешней ситуации это стало достаточно смелым решением. Австралийцы выдержали все атаки украинских чиновников. Те угрожали каким-то бойкотом, но в итоге ничего не сделали. Поговорили, и всё.

Президент Украины вначале обратился к Баху, потом обратился к Макрону, заявляя, что российских спортсменов нельзя допускать к международным соревнованиям даже в нейтральном статусе. Мне кажется, в ответ на все эти нападки МОК указал на успешное проведение Открытого чемпионата Австралии. Да, там были отдельные инциденты с болельщиками, но организаторы с этим справились.

Ведь многие организаторы соревнований и опасаются, что будут возникать подобные случаи и им не удастся обеспечить порядок. И особенно удержать в рамках украинских болельщиков. Ведь именно они вызывали полицию в Австралии. Вот и получается, что агрессия исходит именно от украинских болельщиков. И сорвать соревнования пытаются именно они.

Поэтому МОК и пытается донести до общественности, что организовать соревнования с участием российских атлетов возможно. Нужно только не давать слабину. Смотрите на организаторов Открытого чемпионата Австралии и делайте как они. Ведь каждая международная спортивная федерация вправе сама принимать такие решения», — приводит слова Журовой Vprognoze.ru.