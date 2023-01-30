Велогонщик Фабио Якобсен врезался лицом в смартфон на финише «Вуэльты Сан-Хуана»

Велогонщик из Нидерландов Фабио Якобсен, выступающий за команду Soudal — Quick Step, получил смартфоном в лицо на финише «Вуэльты Сан-Хуана».
Якобсен боролся за победу на заключительном этапе и на финишной прямой ехал близко к ограждению, за которым располагались болельщики. Один из поклонников велоспорта снимал финиш на свой смартфон, который выставил за ограждение на расстояние вытянутой руки. В этот телефон и врезался на большой скорости Якобсен. От удара гаджет разлетелся вдребезги, а Фабио отделался испугом и царапинами на лице.
В 2020 году Якобсен уже попадал в неприятную ситуацию на финише. В концовке первого этапа Тура Польши Дилан Груневеген толкнул Фабио в препятствия, окружавшие финишную черту, в результате чего Якобсен упал и сильно ударился, оказавшись на некоторое время в состоянии комы, из которой вышел только в больнице.
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