Велогонщик Фабио Якобсен врезался лицом в смартфон на финише «Вуэльты Сан-Хуана»

Велогонщик из Нидерландов Фабио Якобсен, выступающий за команду Soudal — Quick Step, получил смартфоном в лицо на финише «Вуэльты Сан-Хуана».

Якобсен боролся за победу на заключительном этапе и на финишной прямой ехал близко к ограждению, за которым располагались болельщики. Один из поклонников велоспорта снимал финиш на свой смартфон, который выставил за ограждение на расстояние вытянутой руки. В этот телефон и врезался на большой скорости Якобсен. От удара гаджет разлетелся вдребезги, а Фабио отделался испугом и царапинами на лице.

В 2020 году Якобсен уже попадал в неприятную ситуацию на финише. В концовке первого этапа Тура Польши Дилан Груневеген толкнул Фабио в препятствия, окружавшие финишную черту, в результате чего Якобсен упал и сильно ударился, оказавшись на некоторое время в состоянии комы, из которой вышел только в больнице.