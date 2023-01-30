На «Русской зиме» установили денежные бонусы за рекорды мира, Европы и России

Президиум Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) утвердил суммы призовых для победителей и призёров соревнований «Русская зима», которые пройдут 10 февраля в Москве, сообщает пресс-служба ВФЛА.

Победитель в каждой из 32 дисциплин получит 100 тыс. рублей, за второе место – 60 тыс., за третье – 40 тыс. При этом уточняется, что показанные результаты должны быть не ниже норматива «Мастер спорта России».



Дополнительные призовые бонусы в размере 50 тыс. рублей введены за результат квалификационного норматива, установленного для чемпионата Европы — 2023 в помещении.



Также предусмотрены дополнительные бонусы за повторение или превышение рекордов: рекорд России – 100 тыс. рублей, Европы – 200 тыс. рублей, мира – 300 тыс. рублей.