Норвежская журналистка: российский спорт слишком политизирован и милитаризован
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Норвежская спортивная журналистка и комментатор Мина Финстад Берг назвала неприемлемым участие российских спортсменов на международных стартах даже в нейтральном статусе.
«Половину российских медалей на Олимпиаде в Пекине завоевали спортсмены ЦСКА. ЦСКА по-прежнему находится в подчинении Министерства обороны России. Российский спорт слишком политизирован и милитаризован, чтобы нейтралитет России на Олимпийских играх был реальной возможностью», — написала журналистка в своём «твиттере».
Напомним, ранее Международный олимпийский комитет заявил о готовности рассмотреть вопрос возвращения российских и белорусских спортсменов на международную арену в нейтральном статусе и при выполнении ряда условий.
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