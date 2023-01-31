Норвежская журналистка: российский спорт слишком политизирован и милитаризован

Норвежская спортивная журналистка и комментатор Мина Финстад Берг назвала неприемлемым участие российских спортсменов на международных стартах даже в нейтральном статусе.

«Половину российских медалей на Олимпиаде в Пекине завоевали спортсмены ЦСКА. ЦСКА по-прежнему находится в подчинении Министерства обороны России. Российский спорт слишком политизирован и милитаризован, чтобы нейтралитет России на Олимпийских играх был реальной возможностью», — написала журналистка в своём «твиттере».

Напомним, ранее Международный олимпийский комитет заявил о готовности рассмотреть вопрос возвращения российских и белорусских спортсменов на международную арену в нейтральном статусе и при выполнении ряда условий.