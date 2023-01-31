Виктора Ана, который не может найти работу в Южной Корее, пригласили вернуться в Россию

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев намерен связаться с шестикратным олимпийским чемпионом по шорт-треку Виктором Аном и предложить ему работу в России.
Ан получил российское гражданство в 2011 году, после чего на Играх в Сочи завоевал три золотые и одну бронзовую медаль. Накануне стало известно, что титулованный спортсмен не прошёл отбор на пост тренера команды по шорт-треку южнокорейского города Соннам. Ану припомнили отказ от гражданства Южной Кореи, а также работу в Китае, который считается одним из основных соперников Кореи в шорт-треке.
«Все знают причины отъезда Виктора из нашей страны, он является гражданином России и был за то, чтобы продолжать жить и работать у нас. Но его жена выступала категорически за то, чтобы вернуться обратно в Южную Корею. Мы с ним свяжемся обязательно, и я сделаю ему определенный посыл. В качестве проброса.
Но пока никаких разговоров и переговоров на тему его возвращения не было. Я отслеживал ситуацию с его участием в том конкурсе, и, зная отношение к нему местной спортивной общественности и ассоциации тренеров, предполагал, что результат будет именно таким», — приводит слова Гуляева ТАСС.
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