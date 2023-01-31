МОК высказался о критике украинских чиновников из-за возможного допуска России на ОИ-2024

Международный олимпийский комитет высказался о критике со стороны украинских чиновников из-за возможности допуска российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм в Париже 2024 года.
«МОК решительно отвергает эти и другие клеветнические заявления. Они не могут служить основой для какой-либо конструктивной дискуссии», — приводит заявление МОК Reuters.
Напомним, ранее МОК опубликовал заявление, в котором говорится о возможности возвращения российских и белорусских спортсменов. Томас Бах добавил, что отдельные спортсмены не должны подвергаться дискриминации путём исключения, даже если страны находятся в конфликте. В ответ на это Украина заявила, что готова бойкотировать Олимпиаду в случае допуска на неё российских атлетов. Вопрос о бойкоте должен быть рассмотрен 3 февраля.
Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
Медальный рекорд России на Олимпиадах. Так много никогда не было:
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