В Латвии исключили вероятность участия в ОИ-2024 в случае допуска россиян и белорусов

Председатель Латвийского олимпийского комитета Жоржс Тикмерс рассказал, какова вероятность участия латвийских спортсменов в Олимпийских играх-2024 в Париже в случае допуска к соревнованиям атлетов из России и Белоруссии.
«Позиция Латвии такова — если бы эти Олимпийские игры проходили сейчас и ожидалось, что в них будут участвовать спортсмены из России и Белоруссии, я думаю, что сборная Латвии на эти Игры не поехала бы», — сказал Тикмерс в эфире Латвийского телевидения.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал заявление, в котором говорится о возможности возвращения российских и белорусских спортсменов. Томас Бах добавил, что отдельные спортсмены не должны подвергаться дискриминации путём исключения, даже если страны находятся в конфликте.
Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
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