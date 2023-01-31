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В Латвии исключили вероятность участия в ОИ-2024 в случае допуска россиян и белорусов

В Латвии исключили вероятность участия в ОИ-2024 в случае допуска россиян и белорусов
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Председатель Латвийского олимпийского комитета Жоржс Тикмерс рассказал, какова вероятность участия латвийских спортсменов в Олимпийских играх-2024 в Париже в случае допуска к соревнованиям атлетов из России и Белоруссии.

«Позиция Латвии такова — если бы эти Олимпийские игры проходили сейчас и ожидалось, что в них будут участвовать спортсмены из России и Белоруссии, я думаю, что сборная Латвии на эти Игры не поехала бы», — сказал Тикмерс в эфире Латвийского телевидения.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал заявление, в котором говорится о возможности возвращения российских и белорусских спортсменов. Томас Бах добавил, что отдельные спортсмены не должны подвергаться дискриминации путём исключения, даже если страны находятся в конфликте.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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