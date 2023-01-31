Макколган критически высказалась о допуске к женским соренованиям женщин-трансгендеров

Шотландская легкоатлетка Эйлиш Макколган, специализирующаяся в беге на длинные дистанции, призвала Всемирную легкоатлетическую ассоциацию (World Athletics) быть осмотрительнее в своём намерении разрешить женщинам-трансгендерам принимать участие в женских соревнованиях.

В Ассоциации подчеркнули, что её предпочтительным вариантом является ужесточение правил участия подобных представителей секс-меньшинств в данном виде спорта, однако она намерена по-прежнему использовать ограничения тестостерона в качестве основы для допуска к соревнованиям.

«Даже если есть однопроцентное преимущество, оно слишком велико. Предстоит ещё много работы, чтобы выяснить, есть ли оно у них», — приводит слова Макколган BBC.