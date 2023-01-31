В ОКР призвали Украину отказаться от идеи бойкота Олимпийских игр-2024

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков обратился к Украине с призывом отказаться от варианта с бойкотом Олимпийских игр-2024 в случае допуска россиян и белорусов.
«Я хотел бы отметить, что ОКР строго соответствует Олимпийской хартии. Мы делаем всё необходимое, чтобы миссия олимпийского движения действовала на территории России. Не в наших традициях давать комментарии [в ответ] на комментарии, но наша история показывает, что любая попытка бойкота никогда не приводила к успеху ту страну, которая призывала к этому. Я призываю Украину отказаться от всякого рода бойкота», — приводит слова Позднякова «РИА Новости Спорт».
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал заявление, в котором говорится о возможности возвращения российских и белорусских спортсменов. Томас Бах добавил, что отдельные спортсмены не должны подвергаться дискриминации путём исключения, даже если страны находятся в состоянии конфликта. Украина и ряд других стран заявили о возможном бойкоте Игр в случае положительного решения в отношении российских и белорусских спортсменов.
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