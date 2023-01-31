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Швеция может бойкотировать ЧЕ по лёгкой атлетике в Турции

Швеция может бойкотировать ЧЕ по лёгкой атлетике в Турции
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Сборная Швеции может бойкотировать чемпионат Европы по лёгкой атлетике в Турции ввиду напряжённой политической обстановки, сообщает Expressen.

Чемпионат Европы по лёгкой атлетике в помещениях пройдёт со 2 по 5 марта 2023 года. В последнее время отношения Швеции и Турции стали особенно напряжёнными. На минувших выходных Расмус Палудан, датский ультраправый политик, сжёг Коран у посольства Турции в Стокгольме, что привело к массовым протестам в Турции.

Спортсмены сборной по плану должны отправиться в Стамбул в конце февраля. До этого времени вопрос об участии в соревнованиях будет оставаться открытым. Решение будет основываться на итоговой рекомендации Министерства иностранных дел Швеции. Главное требование Швеции к организаторам – обеспечение безопасности спортсменов.

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