Президент Немецкой теннисной ассоциации призвал найти единое решение по допуску россиян

Президент Немецкой теннисной ассоциации Дитлоф фон Арним высказался о возможном допуске российских и белорусских спортсменов к международным стартам.

«Спорт должен прийти к единому решению, выработать единую позицию и реализовывать её во всем мире. Международный олимпийский комитет выступает за смягчение санкций, но я также могу понять любого, кто говорит о необходимости их усиления.

В теннисе нашли компромисс, игроки из России и Беларуси соревнуются без национальных флагов. Немецкая теннисная ассоциация согласилась с международными требованиями. Единственными, кто не принял их, были британцы в прошлом году, которые не позволили россиянам и белорусам сыграть на Уимблдоне», — приводит слова фон Арнима Sportschau.de.