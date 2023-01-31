Немецкий эксперт: бойкот Олимпиады совсем не обеспокоил бы Россию

Немецкий спортивный эксперт, профессор философии и социологии спорта Гюнтер Гебауэр считает бойкот Олимпиады Германией и другими странами в случае допуска россиян неправильным подходом.

«Предыдущие формы бойкота, такие как в Москве в 1980 году и в Лос-Анджелесе в 1984 году, были относительно безуспешными и, скорее, давали свободу действий другой стороне. Бойкот совсем не обеспокоил бы россиян, главное, чтобы они могли возглавить медальную таблицу», — цитирует Гебауэра Sportschau.de.

Ранее Международный олимпийский комитет призвал изучить вопрос возможного возвращения российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. На данный момент идёт обсуждение условий, на которых спортсмены смогли бы вновь принимать участие в стартах, окончательного решения пока нет.



Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.