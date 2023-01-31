МОК подчеркнул, что международные соревнования на территории России запрещены

Международный олимпийский комитет (МОК) ответил на комментарии президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова о допуске российских спортсменов на международные турниры.



Ранее глава ОКР заявил о недопустимости присутствия политической составляющей в олимпийском движении и призвал позволить россиянам участвовать в международных соревнованиях на тех же условиях, что и другие спортсмены.



«Никакие международные спортивные мероприятия, организованные или поддерживаемые международными федерациями или национальными олимпийскими комитетами, не могут проводиться на территории России или Беларуси», — сообщает пресс-служба МОК.

Ранее МОК заявил о готовности рассмотреть вопрос возвращения российских и белорусских спортсменов на международные старты в нейтральном статусе.