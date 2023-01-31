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МОК подчеркнул, что международные соревнования на территории России запрещены

МОК подчеркнул, что международные соревнования на территории России запрещены
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Международный олимпийский комитет (МОК) ответил на комментарии президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова о допуске российских спортсменов на международные турниры.

Ранее глава ОКР заявил о недопустимости присутствия политической составляющей в олимпийском движении и призвал позволить россиянам участвовать в международных соревнованиях на тех же условиях, что и другие спортсмены.

«Никакие международные спортивные мероприятия, организованные или поддерживаемые международными федерациями или национальными олимпийскими комитетами, не могут проводиться на территории России или Беларуси», — сообщает пресс-служба МОК.

Ранее МОК заявил о готовности рассмотреть вопрос возвращения российских и белорусских спортсменов на международные старты в нейтральном статусе.

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