Лариса Латынина не поддержала участие российских спортсменов в нейтральном статусе

Девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лариса Латынина высказалась против участия российских спортсменов в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

«Я считаю, что не стоит соглашаться на нейтральный статус. Под своим флагом всё-таки гораздо роднее», — приводит слова Латыниной «РИА Новости Спорт».

Ранее Международный олимпийский комитет призвал изучить вопрос возможного возвращения российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. На данный момент идёт обсуждение условий, на которых спортсмены смогли бы вновь принимать участие в стартах, окончательное решение пока не вынесено.



Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.