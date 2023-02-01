Лариса Латынина не поддержала участие российских спортсменов в нейтральном статусе
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Девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лариса Латынина высказалась против участия российских спортсменов в международных соревнованиях в нейтральном статусе.
«Я считаю, что не стоит соглашаться на нейтральный статус. Под своим флагом всё-таки гораздо роднее», — приводит слова Латыниной «РИА Новости Спорт».
Ранее Международный олимпийский комитет призвал изучить вопрос возможного возвращения российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. На данный момент идёт обсуждение условий, на которых спортсмены смогли бы вновь принимать участие в стартах, окончательное решение пока не вынесено.
Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
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