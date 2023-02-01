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Ушёл из жизни старейший участник Олимпийских игр Феликс Сьенра

Ушёл из жизни старейший участник Олимпийских игр Феликс Сьенра
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Участник летних Олимпийских игр 1948 года в Лондоне уругваец Феликс Сьенра скончался в возрасте 107 лет.

«Он просто мирно заснул в понедельник. Он снял капитанскую повязку и покинул корабль», — цитирует Die Welt дочь уругвайского спортсмена.

Феликс Сьенра выступал в парусном спорте. На Олимпиаде 1948 года в Лондоне уругваец занял шестое место.

После смерти Сьенры наездник Вилли Бюзинг из Германии стал старейшим из ныне живущих участников Олимпийских игр. Немец участвовал в летней Олимпиаде 1952 года в Хельсинки, где завоевал серебряную медаль в командном троеборье и бронзовую награду в личном троеборье. Ему сейчас 101 год.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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Источник: Die Welt

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