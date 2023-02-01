Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв избран председателем Высшего совета Федерации гандбола России.

Как сообщает пресс-служба Федерации гандбола России (ФГР), сегодня в Москве прошла внеочередная конференция. Делегаты конференции утвердили изменения в устав организации. Среди них – изменения наименований органов управления. Коллегиальным руководящим органом федерации стал Высший совет ФГР, а высшим должностным лицом теперь является председатель Высшего совета ФГР. Конференция единогласно утвердила на этой должности Сергея Шишкарёва. Также опубликован состав Высшего совета ФГР.

Напомним, исполнительный комитет Европейской федерации гандбола 28 февраля 2022 года отстранил российские клубы и сборные от участия во всех мероприятиях, проводимых EHF.