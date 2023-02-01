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Главная звезда НФЛ Том Брэди объявил о завершении карьеры

Главная звезда НФЛ Том Брэди объявил о завершении карьеры
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45-летний квотербек Том Брэди объявил о завершении карьеры, сказав, что уходит из футбола навсегда.

«Я знаю, что в прошлый раз процесс был довольно сложным, поэтому, когда я проснулся сегодня утром, решил, что просто нажму на запись и дам вам знать первыми. Я не буду многословным. Так что большое спасибо вам, ребята, каждому из вас за поддержку.

Моя семья, мои друзья, мои товарищи по команде, мои соперники — я мог бы продолжать бесконечно, их слишком много. Спасибо, ребята, за то, что позволили мне воплотить в жизнь мою настоящую мечту. Я бы ничего не изменил. Люблю вас всех», — сказал Брэди в своём «твиттере».

С 2000 по 2019 год Том Брэди защищал цвета «Нью-Ингленд Пэтриотс». С 2020 года он выступал в составе «Тампа-Бэй Бакканирс». Брэди является победителем семи Супербоулов.

Брэди уже объявлял об уходе из спорта 1 февраля 2022 года, но через 40 дней передумал и вернулся.

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