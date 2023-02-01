«Локомотив» на тай-брейке одолел «Динамо-ЛО» в мужской волейбольной Суперлиге

21-й тур чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги стартовал в Новосибирске, где местный «Локомотив» принимал «Динамо-ЛО» из Ленинградской области. Хозяева площадки одержали победу на тай-брейке со счётом 3:2 (23:25, 15:25, 25:16, 25:21, 15:9).
«Локомотив» одержал 15-ю победу в текущем национальном первенстве и с 41 очком в активе занимает промежуточное четвёртое место в турнирной таблице. «Динамо-ЛО», потерпевшее третье поражение подряд, с 12 победами и 36 очками располагается на седьмой позиции.
Остальные матчи 21-го тура предварительного этапа чемпионата России пройдут со 2 по 5 февраля.
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Предварительный этап. 21-й тур
«Локомотив» (Новосибирск) – «Динамо-ЛО» (Ленинградская обл.) — 3:2 (23:25, 15:25, 25:16, 25:21, 15:9)
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