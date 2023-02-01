Дисквалифицированный волейболист Бутько начал тренироваться с фарм-клубом «Зенита»

Агент Дмитрий Резванов сообщил, что олимпийский чемпион по волейболу Александр Бутько, который был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил, с 1 апреля сможет играть за казанский «Зенит».
Положительной была допинг-проба Бутько, сданная в апреле 2014 года. Дисквалификация Бутько завершится 31 марта 2023 года. По правилам возобновлять тренировки он может за два месяца до окончания срока отстранения.
«Сегодня Бутько приступил к тренировкам с командой «Академия-Казань», фарм-клубом «Зенита», а с 1 апреля он сможет играть за казанский «Зенит». Согласно правилам, с сегодняшнего дня у него есть разрешение тренироваться с командой», — сказал Резванова «РИА Новости Спорт».
Также агент сообщил, что с сегодняшнего дня может тренироваться и другой дисквалифицированный волейболист, бывший игрок сборной России Павел Мороз, но команды у него пока нет. Завершать карьеру Мороз не планирует.
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