97-летний ветеран ВОВ принял участие в забеге в Волгограде

97-летний ветеран Великой Отечественной войны Александр Васильевич Медков принял участие в забеге, посвящённом 80-й годовщине победы в Сталинградской битве.
Мероприятие прошло в Волгограде. В нём приняли участие любители-спортсмены разных возрастов, самым ярким из которых стал Александр Медков. Ветеран был облачён в футболку с портретом Иосифа Сталина и надписью «Наше дело правое – победа будет за нами!»
«Мне 97. Я вместе с вами! Ровняйтесь по мне! Вперёд, к победе!» — приводит слова самого пожилого участника забега с открытия мероприятия Oblvesti.ru.
Ранее Александр Васильевич стал героем фильма о выдающихся волгоградцах «По праву сильного», который подготовил «Нестеренко Центр». В фильме Александр Медков делится воспоминаниями о войне, о том, как удалось выжить. Также ветеран демонстрирует свою отличную физическую форму, ловко выполняя упражнения и управляясь с гантелями.
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