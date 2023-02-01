97-летний ветеран ВОВ принял участие в забеге в Волгограде

97-летний ветеран Великой Отечественной войны Александр Васильевич Медков принял участие в забеге, посвящённом 80-й годовщине победы в Сталинградской битве.

Мероприятие прошло в Волгограде. В нём приняли участие любители-спортсмены разных возрастов, самым ярким из которых стал Александр Медков. Ветеран был облачён в футболку с портретом Иосифа Сталина и надписью «Наше дело правое – победа будет за нами!»

«Мне 97. Я вместе с вами! Ровняйтесь по мне! Вперёд, к победе!» — приводит слова самого пожилого участника забега с открытия мероприятия Oblvesti.ru.

Ранее Александр Васильевич стал героем фильма о выдающихся волгоградцах «По праву сильного», который подготовил «Нестеренко Центр». В фильме Александр Медков делится воспоминаниями о войне, о том, как удалось выжить. Также ветеран демонстрирует свою отличную физическую форму, ловко выполняя упражнения и управляясь с гантелями.