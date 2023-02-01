Анна Конаныхина выиграла соревнования в прыжках в воду с вышки на Кубке России

Российская прыгунья в воду, чемпионка Европы Анна Конаныхина стала победительницей женских соревнований в прыжках в воду с вышки в рамках Кубка России, который проходит в Пензе.
Конаныхина выиграла с результатом 316,50 балла.
Второй стала Юлия Тимошинина — 305,45, третьей — Елизавета Кансо — 302,35.
Кубок России по прыжкам в воду завершится 3 февраля. В его рамках будут разыграны медали в прыжках с метрового и трёхметрового трамплинов, с 10-метровой вышки, в синхроне с трёхметрового трамплина 10-метровой вышки, а также в смешанных синхронных прыжках. В числе участников — серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина Евгений Кузнецов, а также бронзовый призёр Олимпиады-2020 в синхронных прыжках с вышки Александр Бондарь.
- 1 февраля 2023
-
21:23
-
21:16
-
19:54
-
19:43
-
19:34
-
19:16
-
18:45
-
18:34
-
18:12
-
17:26
-
17:05
-
16:51
-
15:57
-
15:01
-
14:36
-
14:26
-
14:11
-
13:33
-
12:55
-
12:30
-
12:06
-
11:51
-
09:19
-
06:35
-
00:56
-
00:06
- 31 января 2023
-
23:16
-
22:28
-
22:21
-
21:50
-
20:59
-
20:47
-
20:18
-
19:10
-
18:41