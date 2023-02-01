Анна Конаныхина выиграла соревнования в прыжках в воду с вышки на Кубке России

Российская прыгунья в воду, чемпионка Европы Анна Конаныхина стала победительницей женских соревнований в прыжках в воду с вышки в рамках Кубка России, который проходит в Пензе.

Конаныхина выиграла с результатом 316,50 балла.



Второй стала Юлия Тимошинина — 305,45, третьей — Елизавета Кансо — 302,35.

Кубок России по прыжкам в воду завершится 3 февраля. В его рамках будут разыграны медали в прыжках с метрового и трёхметрового трамплинов, с 10-метровой вышки, в синхроне с трёхметрового трамплина 10-метровой вышки, а также в смешанных синхронных прыжках. В числе участников — серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина Евгений Кузнецов, а также бронзовый призёр Олимпиады-2020 в синхронных прыжках с вышки Александр Бондарь.