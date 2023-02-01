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Мировой рекордсмен призвал не допускать россиян к участию в ОИ-2024

Мировой рекордсмен призвал не допускать россиян к участию в ОИ-2024
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Олимпийский чемпион 2020 года, двукратный чемпион мира и Европы норвежский легкоатлет Карстен Вархольм высказался о намерении Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских и белорусских спортсменов до участия в Олимпийских играх 2024 года в нейтральном статусе.

«Я думаю, что так не должно быть. Учитывая мои ценности, для меня очевидно, что нужно делать. Необходимо сохранить ситуацию такой, какая она сейчас», — сказал Вархольм в интервью VG.

3 августа 2021 года на Олимпийских играх в Токио Вархольм установил мировой рекорд в беге на 400 м с барьерами, показав результат 45,94 секунды, улучшив свой же мировой рекорд на 0,76 cекунды и став первым в мире человеком, выбежавшим из 46 секунд на этой дистанции.

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