Министр спорта России назвал деструктивным заявление Украины о возможном бойкоте ОИ-2024

Министр спорта России Олег Матыцин отреагировал на заявление Украины о возможном бойкоте Олимпийских игр – 2024 в случае допуска российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.
25 января исполком МОК выступил за возвращение на международные старты российских и белорусских спортсменов, публично не выступавших в поддержку СВО.
«Моё мнение о такого рода заявлениях, безусловно, негативное. Они деструктивны, наносят вред в целом международному спорту. Считаем, что любой бойкот является тупиком в развитии (международного спорта) и наносит вред не только сегодня, но и имеет долгосрочный эффект.
Надеюсь, что международный спорт консолидируется в сегодняшних условиях, не будут реализованы попытки дискриминации нашего спорта и россияне будут иметь возможность участвовать в международных соревнованиях», — приводит слова Матыцина ТАСС.
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