Легенда мирового плавания выступила за допуск россиян и белорусов к ОИ-2024

Легендарная зимбабвийская пловчиха, председатель комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри высказалась за допуск российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Со мной консультировались (по вопросу допуска россиян к ОИ-2024. — Прим. «Чемпионата»), и я общалась со многими разными спортсменами и функционерами, и то, как Томас Бах решил провести эти дискуссии, говорит о том, что это должно произойти.

Наши олимпийские ценности должны быть открытыми, а мы должны приветствовать всех. Поэтому я согласна, что это первый шаг, и давайте посмотрим, что из этого выйдет», — приводит слова Ковентри Inside the Games.

На счету Кирсти Ковентри семь из восьми всех олимпийских наград, завоёванных Зимбабве за всю историю. Она несла флаг Зимбабве на церемониях открытия двух летних Олимпийских игр (2012 и 2016).