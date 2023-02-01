Светлана Журова: если МОК займёт жёсткую позицию, то бойкоты к Олимпиаде закончатся

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о возможном допуске на международные старты российских и белорусских спортсменов, которые публично не поддерживали СВО.

Как только МОК выступил с заявлением о возможном допуске российских и белорусских спортсменов на международные старты, Украина пригрозила возможным бойкотом Олимпиады-2024, а Польша и Великобритания решили создать коалицию европейских стран, не согласных с позицией МОК.



«Говорите, скоро начинается отбор на Олимпиаду-2024 в Париже? Да. В этом и причина, почему МОК сейчас в каком-то формате пытается разрешить выступать нашим и белорусам. Но мы понимаем, что пока те условия, которые были озвучены, маловыполнимы для тех, кто живёт и тренируется в России. Они подходят только для тех, кто живёт и тренируется за рубежом. Такие спортсмены у нас тоже есть.

Вы знаете, если МОК будет принципиален, как он был даже во времена холодной войны… Вспомните, ведь МОК Олимпиаду-1980 в Москве не отменял. Да, не все приехали, но она была. Они что, хотят отменить Олимпиаду? Ну, они соберут какую-то коалицию и не приедут… Что тогда МОК должен будет делать? Если же МОК займёт жёсткую позицию, то я думаю, что и бойкоты к Олимпиаде закончатся.

Да сами спортсмены начнут давить на своих политиков, говоря, что я хочу в Олимпиаде принимать участие, почему вы её бойкотируете? Но тут МОК нужно быть последовательным. Они пытаются найти причину, чтобы отцепить Россию, но это очень непросто сделать», — приводит слова Журовой «КП-Спорт».