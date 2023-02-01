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Эксперты ООН призвали МОК допустить на международные старты всех российских спортсменов

Эксперты ООН призвали МОК допустить на международные старты всех российских спортсменов
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Два эксперта ООН, специальный докладчик ООН по культурным правам Александра Ксантаки и докладчик по современным формам расизма Ашвини К.П., приветствовали готовность МОК допустить российских и белорусских спортсменов на международные старты в качестве нейтральных атлетов, но сочли, что нельзя исключать тех, кто публично поддержал СВО.

«Это условие открывает двери для давления и интерпретаций. Одни и те же правила должны применяться ко всем спортсменам, независимо от их национальности.

Олимпийский комитет и, в более широком смысле, олимпийское сообщество также обязаны соблюдать Олимпийскую хартию и, в более широком смысле, международные стандарты в области прав человека, запрещающие дискриминацию», — цитирует заявление экспертов ООН, уполномоченных Советом по правам человека, AFP.

В своём заявлении эксперты призвали МОК пойти дальше, гарантируя отсутствие дискриминации по признаку национальности любому спортсмену.

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