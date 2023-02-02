Чемпион мира по тяжелой атлетике болгарин Карлос Насар условно приговорён к 7 годам тюрьмы

Чемпион мира по тяжелой атлетике 2021 и 2022 годов болгарин Карлос Насар был приговорён к семи месяцам тюремного заключения условно за вождение внедорожника в состоянии наркотического опьянения и без прав, сообщает Marca со ссылкой на частную телекомпанию bTV.



Согласно обвинительному заключению, летом прошлого года 18-летний спортсмен пытался сбежать от полицейского патруля, который собирался остановить его для обычной проверки дорожного движения. Приговор был вынесен судом города Поморие после того, как Насар заключил сделку со следствием.

Указанный приговор носит условный характер и позволит Насару оставаться на свободе и тренироваться. Однако он может вступить в силу, если болгарский спортсмен совершит еще одно преступление в течение следующих трех лет.

Карлос Насар был арестован 27 июля 2022 года после продолжительной погони, когда сотрудникам полиции удалось заблокировать его автомобиль. Проведённые тесты показали наличие в крови спортсмена запрещённых веществ (метамфетамин), хотя в серии последующих интервью он отрицал этот инцидент.

«Извините, я допустил ошибку и осознаю это. Этого больше не повторится, я сосредоточусь на спорте и чемпионате Европы (пройдёт в Армении в апреле 2023 года)», — приводит слова Насара Marca со ссылкой на частную телекомпанию bTV.

Карлос Насар выиграл золото чемпионата мира в Ташкенте (Узбекистан) в 2021 году в категории до 81 кг и в Боготе в декабре 2022 года в группе до 88 кг.