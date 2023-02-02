Глава антидопингового агентства Норвегии высказался о допуске российских спортсменов

Глава антидопингового агентства Норвегии Андерс Сульхейм высказался о ситуации с тестированием российских спортсменов в случае их возможного возвращения на международные соревнования.
«Я не могу интерпретировать то, что исходит от МОК, иначе, чем то, что это антидопинговые правила, действующие как обычно. Если МОК имеет в виду, что сейчас для российских спортсменов существуют особые правила, им нужно разъяснить это.
Возможно ли проверять россиян на допинг сейчас, я не могу сказать. Они не соблюдали антидопинговые правила и раньше. Мы знаем, что РУСАДА в 2021 году взяло несколько тысяч тестов, и международные федерации также тестируют российских спортсменов, но степень охвата я оценить не могу.
Россия ранее мошенничала и не следовала правилам. Я не думаю, что есть много людей из-за рубежа, которые ездили в Россию для тестирования спортсменов с февраля 2022-го, но в России могут быть и другие контролеры, кроме РУСАДА», — приводит слова Сульхейма TV2.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что российские атлеты смогут вернуться на международные старты при соблюдении строгих условий. Право на участие в соревнованиях будут иметь только те спортсмены, которые полностью соблюдают Всемирный антидопинговый кодекс и все соответствующие антидопинговые правила и положения.
- 2 февраля 2023
-
12:12
-
11:51
-
11:43
-
10:53
-
09:31
- 1 февраля 2023
-
22:54
-
22:32
-
22:04
-
21:37
-
21:23
-
21:16
-
19:54
-
19:43
-
19:34
-
19:16
-
18:45
-
18:34
-
18:12
-
17:26
-
17:05
-
16:51
-
15:57
-
15:01
-
14:36
-
14:26
-
14:11
-
13:33
-
12:55
-
12:30
-
12:06
-
11:51
-
09:19
-
06:35
-
00:56
-
00:06