Глава антидопингового агентства Норвегии высказался о допуске российских спортсменов

Глава антидопингового агентства Норвегии Андерс Сульхейм высказался о ситуации с тестированием российских спортсменов в случае их возможного возвращения на международные соревнования.



«Я не могу интерпретировать то, что исходит от МОК, иначе, чем то, что это антидопинговые правила, действующие как обычно. Если МОК имеет в виду, что сейчас для российских спортсменов существуют особые правила, им нужно разъяснить это.



Возможно ли проверять россиян на допинг сейчас, я не могу сказать. Они не соблюдали антидопинговые правила и раньше. Мы знаем, что РУСАДА в 2021 году взяло несколько тысяч тестов, и международные федерации также тестируют российских спортсменов, но степень охвата я оценить не могу.



Россия ранее мошенничала и не следовала правилам. Я не думаю, что есть много людей из-за рубежа, которые ездили в Россию для тестирования спортсменов с февраля 2022-го, но в России могут быть и другие контролеры, кроме РУСАДА», — приводит слова Сульхейма TV2.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что российские атлеты смогут вернуться на международные старты при соблюдении строгих условий. Право на участие в соревнованиях будут иметь только те спортсмены, которые полностью соблюдают Всемирный антидопинговый кодекс и все соответствующие антидопинговые правила и положения.